مركز الأرصاد يكشف الحالة الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته للحالة الجوية للأسبوع المقبل بدءا من السبت وحتى نهاية الأسبوع.

وقال إن صور الأقمار الصناعية توضح تواجد تشكيلة من السحب الركامية الرعدية على المناطق الجنوبية بالمملكة “نجران، عسير، جازان”

وشملت التوقعات حالة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع المقبل لتؤثر بدءا من غد السبت على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، فيما تتركز غزارة الأمطار على المناطق الجنوبية بالرياض.

كما تتأثر منطقتي الباحة ومكة المكرمة حتى يوم الثلاثاء المقبل بسحب ركامية رعدية، ولا يستبعد أن تتأثر المشاعر المقدسة بسحب رعدية ورياح تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع جريان السيول على معظم القطاع الجنوبي من المملكة، كذلك الحال على بعض أجزاء منطقة الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.