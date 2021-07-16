أمريكا تفرض عقوبات على 7 صينيين بسبب حملة أمنية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على 7 صينيين، فيما يتعلق بحملة تشنها بكين على الديمقراطية في هونغ كونغ وذلك في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لمحاسبة بكين، على ما تصفه بأنه تراجع لحكم القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي توجيه منفصل متعلق بالأعمال أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى تسليط الضوء على مخاوف الحكومة الأمريكية من أثر قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ على عمل الشركات الدولية.