9 مواقع مؤقتة في #الرياض لبيع الأضاحي.. تعرف عليها

خصصت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة في العاصمة لبيع الأضاحي؛ تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض فإن المواقع هي:” ساحة السلام مول، حي ظهرة لبن، نقطة حي السلي، حي الجنادرية، حي العارض، نقطة حي المشاعل، حي الملقا، حي بدر، حي السلي، حي القادسية”.

وتهدف الخدمة إلى تيسير وصول السكان لمراكز بيع الأضاحي، والحد من الزحام في أسواق الأنعام الرئيسية القائمة، وتنظيم المراكز المؤقتة ورفع جودة خدماتها، والالتزام بالبروتوكولات الصحية وتطبيق الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار كورونا”.