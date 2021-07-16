أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس.. استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها في التعاملات اليوم الجمعة لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي.

وجرى تداول النفط في بورصة نيويورك للسلع اليوم بنحو 72 دولار للبرميل، في حين تشير المؤشرات إلى تراجع سعره خلال الأسبوع التداول الذي ينتهي اليوم بنسبة 3.5%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن تفشي السلالة دلتا الأسرع انتشارًا من فيروس كورونا المستجد دفعت بعض الدول إلى إعادة فرض قيود على الحركة والنشاط الاقتصادي ما أدى إلى تراجع استهلاك الوقود في العديد من دول آسيا.

في الوقت نفسه تواجه أسواق النفط الخام احتمال وصول كميات إضافية من تجمع أوبك بلس للدول النفطية في ظل التقارير عن اقتراب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من التوصل إلى اتفاق يفتح الباب أمام اتفاق دول التجمع على بدء زيادة جديدة للإنتاج اعتبارًا من آب/أغسطس المقبل. كما أسهم ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تقليص جاذبية السلع والمواد الخام بالنسبة للمستثمرين ما عزز تراجع أسعار النفط.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات ظهر اليوم في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 0.5% إلى 71.97 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس الماضي بعد تراجعه أمس بنسبة 2%. وتراجع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في بورصة لندن بنسبة 0.3% إلى 73.68 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل بعد تراجعه أمس بنسبة 1.7%. وتراجعت أسعار العقود الآجلة منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم بنسبة 2.7% ليستمر التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.