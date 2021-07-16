سلالة دلتا تتسبب في زيادة وفيات #كورونا في أمريكا

قال مسؤولون أمريكيون الجمعة، إن سلالة دلتا من كورونا التي تهيمن الآن على حالات الإصابة حول العالم تدفع إلى زيادة في حالات الوفيات بالمرض في أنحاء الولايات المتحدة وهي تحدث بالكامل تقريباً لمن لم يتلقوا لقاح الوقاية من المرض.

وقالت روشيل ولنسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال إفادة صحفية إن حالات الإصابة بكورونا ارتفعت (70%) على مدى الأسبوع المنصرم وارتفعت الوفيات بنسبة (26%).

وحدثت أغلب الارتفاعات في مقاطعات معدلات التحصين فيها دون المتوسط.

وأضافت “أصبح هذا وباء بين غير المحصنين”.