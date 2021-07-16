احتجاجات حاشدة.. الأحواز العربية تتفض عن بكرة أبيها ضد نظام الملالي

خرجت مدن الأحواز العربية في احتجاجات حاشدة ضد نظام الملالي في طهران، حيث تم قطع الطرقات الرئيسية بين مدينتي الأحواز والسوس قبل ساعات.

ففي مدينة الخفاجية في الأحواز العربية انطلقت احتجاجات شعبية حاشدة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداوله خروج قرى وأرياف مدينة الخفاجية في الأحواز في تظاهرات غاضبة.

وقد خرجت مدينة الخفاجية عن بكرة أبيها، منتفضة ضد سياسات الدولة الفارسية العنصرية وترددت هتافات :” نبقى هنا ولن نهاجر عن أرضنا العربية”.

كما خرجت منطقة أبو حميضة في احتجاجات حاشدة.

يذكر أن سكان مدن ومناطق مختلفة في خوزستان، نزلوا في تظاهرات غاضبة، منذ أمس بما في ذلك الأحواز، وخرمشهر، وبستان، وحميدية، وشادكان، وسوسنكرد، وماهشهر، إلى الشوارع احتجاجًا على نقص المياه.

وفي بعض المدن، مثل خرمشهر وسوسنكرد، فتحت الشرطة النار لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

وهتف أهالي بستان شهر أزادكان غربي الأحواز “هيهات منا الذلة” احتجاجا على نقص المياه وقطع المياه ونقلها إلى مدن أخرى.

وفي حميدية خرج الناس في شوارع المدينة مرددين هتافات ضد مسؤولي النظام احتجاجا على استمرار انقطاع المياه رغم تواجد عدد من عناصر الشرطة.