الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين ومراجعة للمختبرات

اقترحت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إجراء مرحلة ثانية من الدراسات في منشأ فيروس كورونا المستجد في الصين، بما يشمل مراجعة للمختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت السلطات بالتحلي بالشفافية.

وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخطة للدول الأعضاء، بعد يوم من قوله إن الافتقار للبيانات الأولية المتاحة للأيام الأولى من انتشار كوفيد-19 في الصين يعرقل التحقيقات.

وأضاف في تصريحات نشرتها المنظمة أن “العمل في المرحلة الثانية سيتطلب إجراء دراسات على البشر والحياة البرية وأسواق الحيوانات في ووهان”.