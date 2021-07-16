قفزت لأكثر من 100 % منذ بداية العام .. أسهم 6 شركات مدرجة في سوق المملكة

قفزات كبيرة سجلتها ست شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية ، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 100 في المائة.

جاء ذلك منذ مطلع العام الجاري بحسب إغلاق الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسهمها بشكل يفوق حركة المؤشر العام للسوق الرئيسية.

وكشفت تقارير اقتصادية أن بيانات الشركات المدرجة في “تداول”، أن الأسهم محل الرصد حققت مكاسب سوقية منذ بداية العام الجاري بلغت 8.72 مليار ريال.

وأوضحت أن “عذيب للاتصالات”، تصدرت هذه الشركات من حيث المكاسب، حيث قفز سهم الشركة بنحو 201 في المائة رغم استئنافه التداول منذ منتصف فبراير الماضي.

ونوهت أنها حققت مكاسب سوقية بلغت نحو 508.25 مليون ريال، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 761 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 252.7 مليون ريال بنهاية العام الماضي.

يذكر أن سهم عذيب قد أوقف عن التداول لأكثر من عامين ونصف إثر عدم إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية في 2018، قبل أن يعود إلى التداول منتصف فبراير الماضي بعد إتمام إعلان الشركة آخر قوائم مالية لها.

كما حقق السهم ارتفاعات قوية منذ عودته إلى التداول، حيث قفز بالحد الأعلى “+10 في المائة” لنحو 13 جلسة متتالية، ليسجل السهم أعلى مستوى له منذ 2015.

فيما جاءت أسهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة التي حققت مكاسب سوقية تجاوزت 194 في المائة منذ مطلع العام، لتسجل زيادة في قيمتها السوقية بلغت 1.84 مليار ريال لترتفع إلى 2.78 مليار ريال.

بينما جاءت أسهم شركة العبداللطيف في المرتبة الثالثة، و التي قفزت بنحو 136 في المائة خلال الفترة، لتسجل مكاسب سوقية بلغت 1.69 مليار ريال، حيث أصبحت قيمتها السوقية للشركة عند 2.9 مليار ريال.

وفي المرتبة الرابعة جاءت أسهم “الجوف الزراعية” التي حققت مكاسب بنحو 120 في المائة، وبمكاسب سوقية بلغت 1.32 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.42 مليار ريال.

واحتلت أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم إي إس” المرتبة الخامسة بعد تحقيقها مكاسب سوقية بلغت 108 في المائة أو ما يعادل 2.1 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية إلى أربعة مليارات ريال.

وكان المركز السادس من بين الأسهم، من نصيب أسهم “الزامل للصناعة” ، التي حققت مكاسب تفوق 100 في المائة منذ بداية العام الجاري، حيث حقق السهم مكاسب بلغت 104 في المائة لتبلغ القيمة السوقية للشركة 2.54 مليار ريال بزيادة بلغت 1.29 مليار ريال.