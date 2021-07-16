طيران التحالف يدك معاقل حوثية بمأرب والبيضاء

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة باليمن أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف من خلال عدّة غارات جوية تجمعات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة بجبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

كما استهدف أيضا طيران التحالف أيضا، تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران كانت قادمة من منطقة قانية في محافظة البيضاء، وتمكنت من تدميرها بمن فيها.

وبحسب مواقع محلية فإن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الجمعة، خسائر بشرية ومادية في جبهة المشيريف وماهلية جنوب غرب مأرب.

وأكد مصدر ميداني أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشيريف إلا أن أبطال الجيش الوطني كانوا لهم بالمرصاد وأفشلوا الهجوم، الذي قامت به تلك العناصر المتسللة، وأوقعها ما بين قتيل وجريح.