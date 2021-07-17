هذا المبلغ رصدته #بريطانيا لخروجها من #الاتحاد_الأوروبي

أعلنت المملكة المتحدة أن التسوية المالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي تبلغ 37.3 مليارات جنيه إسترليني، أي أقل بـ 3.5 مليارات جنيه إسترليني من المبلغ الذي نشرته بروكسل الأسبوع الماضي.

وقال سكرتير الخزانة البريطانية ستيف باركلي في بيان له إن التقدير يتماشى مع الحسابات السابقة التي أجرتها الحكومة لتكلفة تسوية الخروج مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه تم تسلم الفاتورة الأولى بموجب التسوية المالية في أبريل 2021 والتي تتعلق بالمدفوعات التي ستتم في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2021.

وكانت المملكة المتحدة قد قدرت فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سابقًا على أنها في حدود 35 مليار جنيه إسترليني إلى 39 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ 40.8 مليار جنيه إسترليني.