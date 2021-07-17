شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في الجامعة السعودية الإلكترونية

أعلنت عمادة الموارد البشرية في الجامعة السعودية الإلكترونية عن فرص وظيفية على نظام العقود السنوية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين، لحملة الماجستير والدكتوراه في مختلف كليات وفروع الجامعة.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم متفرغا بشكل تام للوظيفة (دوام كامل).

أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة وأن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم في حال كان المؤهل من خارج المملكة.

أن يكون نمط التعليم في الشهادة (انتظاماً أو مدمجاً) في جميع المراحل الدراسية وألا يقل معدل المتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) عن (جيد) في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

ألا يقل معدل المتقدم لوظيفة محاضر عن (جيد) في مرحلة البكالوريوس و(جيد جداً) في مرحلة الماجستير وأن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادا لتخصصه في البكالوريوس.

يستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية حيث يمكن قبول خريجي درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الصحية والمصنفة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويشترط للمتقدم على الوظيفة إتقان اللغة الإنجليزية بأحد التالي: أن تكون دراسته باللغة الإنجليزية.

الحصول على ما لا يقل عن 6 في اختبار IELTS أو ما يعادلها من اختبارات اللغة الإنجليزية المعيارية الأخرى على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من سنتين.

يستثنى من شرط اللغة المتقدمين على أقسام الإعلام الإلكتروني والعلوم الإنسانية.

أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية (لغة عربية) حاصلا على المؤهل في (النحو والصرف).

وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الجامعة ولن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

ولا يسمح بالتقديم على الوظيفة في أكثر من فرع، وتخضع الوظيفة للمنافسة داخل كل فرع من فروع الجامعة المقدم عليه فقط والوظيفة المقدم عليها مخصصة للفرع ولا يمكن نقلها إلى فرع آخر داخل الجامعة.

سيكون الرد على المتقدم خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.

وسيتم التقديم للوظائف من خلال الرابط التالي: https://seuapps.seu.edu.sa

وحتى تاريخ 2021/07/25