بالصور.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي #حج_١٤٤٢هـ #حج1442 #بسلام_آمنين

أدى ضيوف الرحمن اليوم السبت طواف القدوم وسط اجراءات إحترازية كاملة مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

وأستقبلت مكة المكرمة صباح اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث تم استقبال ضيوف الرحمن عبر أربعة مراكز “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا”، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية التنفيذ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، وتفويج 6 آلاف حاج كل ثلاث ساعات.