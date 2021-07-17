لهذا السبب.. معارض تركي يطالب أنقرة بتعويضات قدرها 57 مليار يورو

ذكر محامو الأخوين جيم وهاكان أوزان اللذين كانا يقودان امبراطورية اقتصادية في تركيا قبل ملاحقتهما، أمس الجمعة أن موكلَيهم سيلجآن إلى القضاء الفرنسي للحصول على تعويضات بقيمة 57,3 مليار يورو.

وسيقيم جيم أوزان المعارض لأنقرة المثير للجدل وشقيقه هاكان الذي قاد معه امبراطورية عائلتهما في تركيا، دعوى قضائية أمام محكمة باريس على الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار (تي ام اس اف) وشركات موتورولا وفودافون وبلاكروك ونحو خمسين جهة اقتصادية فاعلة أخرى.

وكان الصندوق التركي “تي ام اس اف” صادر، في إجراء احترازي، كل شركات عائلة أوزان التي كانت من أكثر العائلات نفوذاً في تركيا واتُهمت في 2003 بعملية احتيال واسعة عبر بنك إعمار الذي تملكه.

ويقول الأخوان أوزان في التوكيل الذي اطلعت عليه فرانس برس إن الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار قام بعد ذلك باختلاس وحشي وواسع يتجاوز بشكل واضح الصلاحيات التي منحت له بالقانون، معتبرين أن الذين استحوذوا على هذه الأصول اصبحوا مذنبين بتواطؤ احتيالي.

ويستهدف الإجراء خصوصا شركة موتورولا لأجهزة الاتصال التي كانت تسعى في ذلك الوقت إلى استرداد دين بموجب حكم أمريكي منحها مبالغ كبيرة في قضية اختلاس مليارات اليوروهات استدانتها شركة تلسيم التي يملكها الأخوان أوزان.

ويقدر رجلا الأعمال التركيان اللذان يديران مصالح أسرتهم بكاملها، قيمة الضرر الذي لحق بهما بـ68 مليار دولار (57,3 مليار يورو)، أي القيمة السوقية حتى الآن للأصول والنشاطات” المعنية وكذلك الأرباح الموزعة الحاضرة والمستقبلية.