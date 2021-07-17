رسالة روسية في بريد #واشنطن.. مستحيل بأي شكل من الأشكال أن تثبتوا الأصل الاصطناعي لـ #كورونا

قال الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصحية في روسيا غينادي أونيشينكو، إنه كان من المستحيل إثبات بأي شكل من الأشكال الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد.

وتعليقاً على عدم استبعاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الاحتمال الذي يتحدث عن الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا، قال أونيشنكو، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة التعليم والعلوم بمجلس الدوما، إنه لا توجد حالياً وسيلة تفرض بشكل إلزامي على الدول، تقديم المعلومات حول ما يحدث في المختبرات داخل أراضيها.

وتابع المسؤول الروسي قائلاً: من المستحيل إثبات ذلك، لأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية لا تعمل، لأن الأمريكيين انسحبوا من هذه المعاهدة (انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من المفاوضات لوضع بروتوكول ملزم لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية).

وأضاف: يجب أن يلوم الأمريكيون أنفسهم فهم يزعمون بأن الصينيين صنعوا فيروساً اصطناعياً، لكن هذا لا يمكن إثباته اليوم. لأنه لا توجد وسيلة دولية تلزم الأطراف بتقديم كل المعلومات.

وشدد البرلماني الروسي، على أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ليس خبيرا في هذا المجال لذلك لا يمكنه الإدلاء بمثل هذه التصريحات.