بالفيديو… “قمر الحج” يصل تربيعة الأول.. اليوم #حج_١٤٤٢هـ #حج1442 #بسلام_آمنين

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت السابع من ذي الحجة 1442 الموافق 17 يوليو 2021 عند الساعه 01:10 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:20 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس وبعد خلال ظلمة الليل سيكون القمر في الاقتران مع نجم السماك الأعزل وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.