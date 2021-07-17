مصادرة 2 طن ملابس وخردوات 1159 كجم خضار وفاكهة في العاصمة 

كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية جهودها في مجال مراقبة الأسواق العشوائية لمتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية المعروضة؛ والتأكد من صلاحية كل ما يعرض ويُباع، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية نفذت حملاتها التفتيشية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع إدارة الضبط الادري على سوق النكاسة العشوائي تنج عنها؛ مصادرة 2 طن من الملابس والخردوات، تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين بصورة فوضوية وعشوائية حيث تم مصادرتها وتطبيق الجزاءات والغرامات المترتبة على المخالفين.

وفي السياق ذاته واصلت بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية بمشاركة أفراد من الضبط الإداري بالعاصمة المقدسة على الباعة الجائلين في الطرقات؛ أسفر عنها مصادرة 1159 كجم من الخضار والفواكه وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة وأتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي وذلك في إطار حرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.

من جانب آخر صادرت بلدية الشوقية الفرعية خلال حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في الساحات العامة 700 كجم من الفواكه والخضروات، وتم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك إضافة إلى مصادرة 30 لتراً من المياه الصحية التي تباع في الشوارع من قبل العمالة المخالفة.