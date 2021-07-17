حددت أمانة منطقة الرياض 5 إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي، تماشيًا مع الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن سلامة السكان خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام.

وأشارت الأمانة إلى عدم سماحها بدخول الأطفال إلى مواقع بيع الأضاحي، وضرورة ارتداء الجميع للكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى منعها لدخول من تزيد حرارته عن 38 درجة.

وأكدت أمانة الرياض على أهمية تجنب ملامسة الأسطح، وعدم لمس الوجه والعينين، والمداومة على غسل الأيدي وتعقيمها، التزامًا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

وثمنت الأمانة تعاون السكان وتقيدهم بالتعليمات الهادفة إلى الحفاظ على سلامتهم، وضمان تحقيق أعلى المعايير الصحية في جميع المواقع والمرافق المخصصة لتقديم خدمات الأضاحي خلال موسم العيد.