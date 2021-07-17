صندوق الاستثمارت العامة السعودي يشتري حصة في “مكلارين”

أعلنت مجموعة مكلارين الجمعة عن استثمار في حقوق الملكية بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني (758 مليون دولار) يأتي معظمه من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت.

تضم مجموعة مكلارين شركة تصنيع السيارات الخارقة البريطانية بالإضافة إلى فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وسباقات إندي في الولايات المتحدة، وتدخل أيضا في سلسلة إكستريم إي الكهربائية للطرق الوعرة العام المقبل.

وقالت مكلارين إن صندوق الاستثمارات وآريس قدما 400 مليون من رأس المال الجديد، في صورة أسهم ممتازة وخيارات شراء غير إلزامية في رأس المال.

وسيأتي المبلغ المتبقي من مساهمين حاليين في صورة أسهم ممتازة قابلة للتحويل، مما يسمح بسداد قرض حصلت عليه في يونيو / حزيران من العام الماضي من بنك البحرين الوطني.

وصندوق ممتلكات للاستثمار السيادي البحريني هو المساهم الأكبر في مكلارين بحصة 62.55% وفقا لموقعه على الإنترنت.

وقال بول والش الرئيس التنفيذي لمجموعة مكلارين “عقب الاستثمار الاستراتيجي في ريسينج الذي دبرناه العام الماضي، فإن هذا الجمع الناجح لرأس المال عامل أساسي في استراتيجيتنا المالية الشاملة لدعم خطط النمو المستدام للمجموعة.

مع وجود تلك المؤسسات القوية حاليا، فإننا في مركز جيد لتحقيق طموحاتنا كشركة سيارات خارقة فاخرة عالمية وضمن النخبة في سباقات السيارات، مع كون السيارات المحرك للأرباح الأساسية لمكلارين”.

حصلت مكلارين على 300 مليون إسترليني من المساهمين الحاليين في مارس /آذار 2020، وأكملت في أبريل نيسان الماضي صفقة بيع وإعادة تأجير بقيمة 170 مليون إسترليني في مقرها الرئيسي بووكينج.

كما استحوذت مجموعة إم.إس.بي سبورتس كابيتال الاستثمارية التي مقرها الولايات المتحدة على حصة أقلية كبيرة في مكلارين ريسينج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في صفقة جلبت 185 مليون إسترليني وخففت الضغط الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وبلغت إيرادات السيارات في الربع الأول من العام الجاري 170.5 مليون إسترليني بزيادة 145% عن الفترة نفسها في 2020 التي تأثرت بالجائحة.