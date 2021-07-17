سنزيل Fleets في 3 أغسطس.. «تويتر» يطلق ميزة خاصة بالتغريدات الصوتية

«سنزيل Fleets في 3 أغسطس».. بهذه العبارة أعلنت شركة «تويتر» في 14 يوليو الجاري إلغاء خاصية «Fleets» التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي 2020، منهية رحلة استمرت نحو 8 أشهر لهذه الخاصية.

وفي السياق ذاته، كشفت «تويتر» قبل أيام بقولها «نعمل على بعض الأشياء الجديدة»، دون تحديد ماهية الخدمة الجديدة التي تعتزم إطلاقها، في ذلك الوقت، إلا أن الحساب المخصص للدعم في «تويتر» صرح بأنه أضاف ميزة «التسميات التوضيحية» للتغريدات الصوتية، التي من المفترض أن تجعل التغريدات أكثر حيوية وتتمتع بتفاعل أكبر من قبل مشاهديها.

ووفقا لموقع «RT»، نقل موقع «3dnews» عن الشركة المسؤولة عن «تويتر» تصريحها بأنه «كنا نامل أن تساعد Fleets عددا أكبر من المستخدمين للانضمام إلى منصة تطبيقنا، ولكننا لم نلحظ تغييرات جدية مثل تلك التي كنا نأمل بها».