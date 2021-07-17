“الأرصاد” تكشف درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة للساعة الثالثة مساءً على المشاعر المقدسة.

وأوضح المركز، في بيان، أن الحرارة ستكون عند 42 درجة مئوية، في كل من منى وعرفة ومزدلفة.

وجاءت مدن المملكة الأعلى في درجات الحرارة كالتالي: النعيرية 4ْ6.4 (محطة أتوماتيكية)، والقيصومة 4ْ6، ورفحاء 4ْ5، والدمام 4ْ2، فيما بلغت الحرارة في المدينة المنورة والأحساء 41 مئوية.

في سياق آخر، قال مركز إن درجات الحرارة العظمى وأجواء المصايف ستكون كالتالي: