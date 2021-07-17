غلق عشرات المنازل الشعبية بجدة مارس بعضها أعمال تزوير لماركات عالمية

نفذت أمانة جدة 415 جولة على الأسواق، أسفرت عن إتلاف 26 طنًا من المواد الغذائية ، وغلق 180 منشأة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

كما أغلقت 46 منزلاً شعبيًا استغلت لإعداد وتحضير المواد الغذائية ولممارسة أنشطة محظورة ومخالفة ، وتضبط 64 بطاقة صحية مزورة تستخدم من قبل عمالة مخالفة.

وأكدت الأمانة أنه من خلال متابعتها للمنازل الشعبية التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل لتزوير جميع الماركات العالمية.

وأوضحت أنه تم مصادرة 6000 قطعة من الملابس جاهزة ، وإتلاف 7500 ملصق لماركات متنوعة، ومصادرة 9,364 من المعدات والأدوات المستخدمة .