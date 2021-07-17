لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء.. منحة نفطية ثالثة من المملكة تصل عدن في أيام الأضحى

صرح وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، أن الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية القادمة من المملكة، ستصل إلى محافظة عدن خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منحة المشتقات النفطية من المملكة، والتي شكلتها الحكومة اليمنية من جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، تسير وفق الجدول الزمني المخطط له.

وأضاف أن الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية تأتي لسد الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بالجمهورية اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات.

وتابع قائلا: إن ذلك يحقق أثراً إيجابياً لمستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تحسين الأوضاع والخدمات العامة للشعب اليمني.

ونوّه الإرياني أن منحة المشتقات النفطية التي قدمها الأشقاء في المملكة ، ساهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة مما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة.