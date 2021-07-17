ضبط سيارة أجرة تم استخدامها في نقل أعمال مخالفة

أكدت هيئة النقل العام أنه إشارة إلى المقطع المتداول حول استخدام أحد سائقي سيارات الأجرة المركبة في غير ما رخصّت لأجله، فقد تم ضبط المركبة.

وأضافت أن الهيئة توضح أنها قامت بضبط المركبة، وإصدار مخالفة على المنشأة لمخالفتها لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة، ووسيط الأجرة والتوجيه.

وأكدت الهيئة حرصها على التأكد من الالتزام، بتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة للنقل العام، منوهة أن الفرق الرقابية تقوم على مدار الساعة بالجولات التفتيشية، وعمليات الفحص الميداني، ورصد مخالفي الأنظمة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن.