الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية اختطاف مئات السياسيين والصحفيين

حمل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، الحوثيين مسؤولية اختطاف مئات السياسيين والصحفيين، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات لتنفيذ اتفاق السويد.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “عام بعد آخر وعيد يتلو العيد ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين دون اكتراث للاعتبارات الإنسانية ولا تردي الأوضاع الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم”.

وأضاف: “نحمل مليشيا الحوثي كامل المسئوليةعن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة الكل مقابل الكل بمن فيهم الآف الأسرى من عناصرها، وكذا سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين الذين اقتادتهم من منازلهم بمناطق سيطرتها لمبادلتهم بأسرى الحرب”.

وتابع: “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الارهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة “الكل مقابل الكل” ووضع حد لمأساتهم ولم شملهم بأهاليهم”.