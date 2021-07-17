تزايد الغضب ضد نظام الملالي بطهران.. وقطع جميع الطرق بالأحواز

اشتعلت مدينة الأحواز مجددا ، حيث خرجت احتجاجات حاشدة، لتعرب عن غضبها ضد انتهاكات نظام الملالي في طهران.

وقام المحتجون الغاضبون بإضرام النيران في مداخل بعض الطرق المؤدية للإقليم.

وكان عدد من مواطني الأحواز قد سقطوا قتلى، بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل قوات النظام الإيراني.

وعلق الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي على التظاهرات قائلا :” ستشهد الأحواز تطورات كبرى وهائلة، لأول مرة عشرات المدن والمناطق العربية المختلفة في الأحواز تخرج بهذا الزخم والحجم إلى الشارع”.

وأضاف أن الحل الأمني الذي تخطط دوائر النظام الايراني لتطبيقه، سيفشل بكل تأكيد ، المهم أن حاجز الخوف انكسر والأحوازيون خرجوا وهتفوا دفاعًا عن مياههم وأرضهم العربية”.