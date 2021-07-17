توضيح جديد من #الأرصاد بشأن حالة الطقس في #الرياض خلال الساعات المقبلة #الرياض_الان

قال مدير المركز الوطني للأرصاد بمنطقة الرياض عايض البلوي، إن المركز يتابع مع الجهات ذات العلاقة تأثير الحالة الجوية على منطقة الرياض وفق الآلية المتبعة على مدار الساعة، مؤكدا أن الفرصة لا تزال واردة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة نهار الغد على العاصمة الرياض.

في السياق، أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن هناك استقرارا نسبيا للأجواء في المملكة خلال الساعات المقبلة، مضيفا: “ستعاود الحالة غداً على المناطق المتأثرة المعلنة في تقرير المركز”.

يذكر أن سماء الرياض تحولت إلى اللون البرتقالي وذلك بعد عاصفة رميلة على المدينة، ظهر اليوم، وبدأت العاصفة الرميلة في دخول سماء الرياض بعد أن شهدت العاصمة والمحافظات التابعة لها عصر اليوم هطولا للأمطار من غزيرة إلى متوسطة، كما شهد طريق الخرج الرياض تهاطل امطار غزيرة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية.