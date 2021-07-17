مليشيا الحوثي تستحدث 70 سجنا بمحافظات يمنية لإخفاء المعارضين

كشفت مصادر حقوقية أن مليشيا الحوثي المتمردة والمدعومة من إيران، تدير أكثر من 70 سجنًا سريًا.

وأضافت أن السجون أنشئت حديثًا، في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرتها، لاحتجاز واعتقال المعارضين لها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، أنشأت هذه السجون في الغالب داخل منشآت حكومية أو مقار عسكرية، في كل من محافظات ذمار وصنعاء وإب.

وبحسب المصادر فإن المليشيا ترسل إلى هذه المعتقلات معارضين لها، وأحيانا تقوم باعتقال كل من تشك بعدم ولائه وترسله إلى هذه السجون ليخضع فيها للتعذيب والإيذاء.

يذكر أن هذه السجون المنشأة حديثًا تضاف إلى 200 سجن أنشأتها مليشيا الحوثي في السابق في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهي سجون تفتقر لأدنى المعايير، وتمارس فيها أبشع عمليات التعذيب. والتصفيات