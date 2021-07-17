حرق مقرات أمنية وسيارات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في الأحواز

تسارعت وتيرة الغضب في الأحواز العربية، ضد نظام الملالي في طهران، بسبب ما يمارسه النظام من انتهاكات وعمليات قمع وتدمير للبنى التحتية بالإقليم الذي يسكنه الأغلبية العربية.

وتداول نشطاء ومدونون إيرانيون مقطع فيديو لجموع غاضبة تقوم بإشعال النيران بقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما قام المتظاهرون الغاضبون بحرق مقرات الأجهزة الأمنية بمدينة السوس.

وتشهد محافظة الأحواز العربية في إيران، خروج احتجاجات حاشدة، لتعرب عن غضبها ضد انتهاكات نظام الملالي في طهران.

وقام المحتجون الغاضبون بإضرام النيران في مداخل بعض الطرق المؤدية للإقليم.

وكان عدد من مواطني الأحواز قد سقطوا قتلى، بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل قوات النظام الإيراني.