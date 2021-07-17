الاتفاق النووي.. إيران تتهرب من مفاوضات فيينا

قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم السبت إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي تستضيفها فيينا يجب أن تنتظر إلى أن تبدأ إدارة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي عملها.

وأضاف “نحن في مرحلة انتقالية حيث يجري انتقال ديمقراطي للسلطة في عاصمتنا. لذلك من الواضح أنه يتعين على محادثات فيينا انتظار إدارتنا الجديدة”.

وفي 2015، وقعت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه واشنطن في 2018 إدارة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.