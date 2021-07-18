شرطة الرياض: إيقاف خمسة أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجلادشية، و 3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.