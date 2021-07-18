إصابة وزير الصحة البريطاني بـ #كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد مساء أمس السبت، أنه مصاب بكورونا، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريباً في البلاد في خطوة تثير القلق بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات المرتبطة بالمتحورة دلتا.

وقال جاويد في مقطع فيديو نشره على تويتر “كنت أشعر بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فصحاً سريعاً لكشف الإصابة هذا الصباح وجاءت النتيجة إيجابية، لذلك أعزل نفسي الآن في المنزل مع عائلتي حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي آر”.

ومن ثم جاءت نتيجة فحص “بي سي آر” إيجابية، حسب ما اكد على تويتر. وأنهى جاويد تطعيمه ويؤكد أن عوارضه “خفيفة جداً”.

وبحسب القواعد التي تفرضها حكومته، يجب الآن أن يعزل نفسه لمدة عشرة أيام. ويجب أيضًا وضع جميع “اتصالاته الوثيقة” – ويُحتمل أن يكون من بينهم أعضاء في الحكومة – في العزل، في حال تلقوا تعليمات بفعل ذلك من الهيئة الطبية الوطنية (إن إتش إس).

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن جاويد أجرى لقاءً “طويلاً” مع رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الجمعة الماضي.

ورفض داونينغ ستريت التعليق على احتمال وضع رئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة في العزل.