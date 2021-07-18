بالصور.. طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة

أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي بالمرحلة الأولى للمعسكر الإعدادي لمنتخب المستقبل الذي اختتم بالعاصمة الرياض باستضافة شركة لجام (وقت اللياقة).

ويستعد للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 19 الى 23 من شهر أغسطس المقبل.

وقدم الزغيبي شكره للجهاز الفني والإداري على العمل الاحترافي وتكثيف الجهود في متابعة اللاعبين التي تميزت والانضباطية والروح القتالية من خلال تطبيق جميع التعليمات والتي ستنعكس ايجابياً على اعداد المنتخب قبيل انطلاق البطولة وأنا على ثقة كبيرة ان هؤلاء اللاعبين قادرين بإذن الله على تحقيق الطموحات والآمال لإعادة لعبة الكرة الطائرة الى مستواه المعهود.

وقال: نتقدم بالشكر لشركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة على الدعم والتعاون في استضافة تدريبات المنتخب وتوفير جميع الإمكانيات طوال فترة المعسكر.