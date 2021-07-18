بالأسماء… أفضل 20 رياضياً في تاريخ الدورات الأولمبية

قائمة بأسماء أفضل 20 رياضياً ورياضية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية:
مايكل فيليبس – أمريكا 2016-2004 سباحة 2/3/23
لاريسا لاتينيا – سوفيتي 1964-56 جمباز 4/5/9
بافو نورمي – فنلندا 1928-20 قوى 0/3/9
مارك سبيتز – أمريكا 1972-68 سباحة 1/1/9
كارل لويس – أمريكا 1996-84 قوى 0/1/9
بيرغيت فيشر – ألمانيا 2004-80 تجديف 0/4/8
ساوا كاتو – اليابان 1976-68 جمباز 1/3/8
جيني تومبسون – أمريكا 2004-92 سباحة 1/3/8
مات بيوندي – أمريكا 1992-84 سباحة 1/2/8
أوسين بولت – جامايكا 2016-2008 قوى 0/0/8
راي سي إوري – أمريكا 1908-1900 قوى 0/0/8
نيكولاي أندريانوف – سوفيتي 1980-72 جمباز 3/5/7
بوريس شاكلين – سوفيتي 1964/56 جمباز 2/4/7
فيرا كاسلافسكا – تشيكوسلوفاكيا 1968-60 جمباز 0/4/7
فيكتور شوكارين – سوفيتي 1956-52 جمباز 1/3/7
ألادار غيريفيتش – المجر 1960-32 مبارزة 2/1/7
إدواردو مانجياروتي – إيطاليا 1960-36 مبارزة 2/5/6
إيزابيل فيرث – ألمانيا 2016-1992 فروسية 0/4/6
رايان لوشتي – أمريكا 2016-2004 سباحة 3/3/6
أليسون فيلكس – أمريكا 2016-2004 قوى 0/3/6