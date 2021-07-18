مصر: الزمالك سحب “تهنئة” الأهلي بلقب أبطال أفريقيا والسبب… العنصرية

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي المصري بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه.

وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة أنها «تعتبر أن التهنئة كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة» .

وأضاف البيان: «وبدلًا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية».

وأكمل: «كذلك ترفض اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم».

وأتم: «مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة».

وواصل: «تلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله».

حدث فردي

وتقدمت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة النادي الأهلي باعتذار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تقدم بكل حب واحترام التهنئة لـ المارد الأحمر، بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت القناة الرسمية للنادي الأهلي في بيان رسمي، أن أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا نشر تعليقا لا يليق تجاه نادي الزمالك، وبالتالي تم إيقافه وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله.

كما أكدت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة الأهلي، على فردية الحدث، متأسفة على حدوثه، وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.