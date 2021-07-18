انخفاض حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.3 مليار دولار

تراجعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.3 مليار دولار خلال شهر مايو 2021، بانخفاض قدره 3 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل 2021.

وحافظت السعودية على مركزها الـ14 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر مايو 2021.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 103.9 مليار دولار في “سندات طويلة الأجل” تمثل 82% من الإجمالي، و23.4 مليار دولار في “سندات قصيرة الأجل” تشكل ما نسبته 18%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي بنحو 1266.2 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1078.4 مليار دولار.