تعرف على العملة الأكثر شهرة وتداولاً في 2021

لا توجد عملة ذاع صيتها وشهرتها في السنوات الأخيرة مثل عملة البيتكوين، تلك العملة مشفرة او كما يطلق عليها عملة رقمية أو افتراضية يتم تأمينها بواسطة التشفير، مما يجعل من المستحيل تقريبًا ان تتعرض للتزوير أو الإنفاق المزدوج، والتي تحولت إلى كنز ثمين لمقتنيها بعد أن كانت بلا قيمة تقريبا قبل سنوات قليلة.

وتجدر الاشارة الى ان العديد من العملات المشفرة عبارة عن شبكات لامركزية تعتمد على تقنية blockchain البلوك تشين، وهي تقنية تمنح التداول عبر البيتكوين التأمين ضد اي تلاعب او تدخل من جهات حكومية.

وفي المقال التالي سنكشف لكم بعضاً عن تاريخ البيتكوين، واليات التداول وفتح حساب بيتكوين جديد، وكيفية اختيار وسيط تداول موثوق.

نبذة عن البيتكوين؟

Bitcoin هي عملة رقمية تم إنشاؤها في يناير 2009، وتقدم Bitcoin العديد من المزايا مثل:

رسوم معاملات أقل من آليات الدفع التقليدية عبر الإنترنت، وعلى عكس العملات الصادرة عن الحكومة، حيث يتم تشغيلها من قبل سلطة لامركزية.

التقييمات اللامركزية : من المزايا الرئيسية لتداول العملات و تداول الاسهم باستخدام البيتكوين أن البيتكوين غير مرتبط ببنك مركزي، والعملات الرقمية خالية من التأثير الجيوسياسي المركزي ومن قضايا الاقتصاد الكلي مثل التضخم في بلد معين أو أسعار الفائدة.

الرافعة المالية العالية : يقدم العديد من وسطاء الفوركس الرافعة المالية لتداولات البيتكوين، ويمكن للمتداولين ذوي الخبرة استخدام هذا لمصلحتهم، ويجب أيضًا التعامل مع هذه الهوامش المرتفعة بحذر شديد لأنها تزيد من احتمالية الخسائر.

الإيداع المنخفض : يمكن للمتداول أن يبدأ بمبلغ ضئيل يصل إلى 25 دولارًا مع بعض شركات تداول العملات الأجنبية في البيتكوين، حتى أن عددًا قليلاً من شركات تداول العملات الأجنبية قد عرضت عروضًا ترويجية مثل مبلغ الإيداع المطابق.

تكلفة منخفضة للتجارة: معظم وسطاء الفوركس الذين يقبلون العملات المشفرة يجعلون تكاليف الوساطة منخفضة للغاية لجذب عملاء جدد.

الأمان : لست بحاجة إلى الكشف عن حسابك المصرفي أو تفاصيل بطاقتك الائتمانية لإجراء معاملة بيتكوين، وهذه ميزة كبيرة من حيث التكلفة والأمن المالي.

عالمية : معاملات البيتكوين ليس لها حدود عالمية، ويمكن للمتداول الموجود في جنوب إفريقيا تداول العملات الأجنبية من خلال وسيط مقره في المملكة المتحدة.

كيفية فتح حساب بيتكوين جديد؟

هناك نوعان من حسابات البيتكوين:

خاص: يمنحك التحكم الكامل في محفظتك التي تعمل على جهازك، ومن ناحية أخرى ، أنت مسؤول عن الحفاظ على المحفظة آمنة وتأمين جميع المعلومات المرتبطة بها، وإذا فقدتها، ستفقد عملة البيتكوين الخاصة بك، و توجد هذه عادةً في محافظ الأجهزة أو البرامج / سطح المكتب.

مستضاف: تقدم منصات مثل منصة ايزي ماركتس او Coinbase و Kraken حسابات بتكوين لا تتطلب منك تثبيت أي برنامج على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك، و تعد محفظة البيتكوين المستضافة أكثر ملاءمة لأنه يمكنك الوصول إليها من أي مكان عبر الإنترنت، ولا داعي للقلق بشأن فقد عملة البيتكوين الخاصة بك إذا فقدت محفظتك.

وبمجرد إنشاء حساب Bitcoin على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك، فسوف يقوم بإنشاء عنوان Bitcoin الأول الخاص بك، ويمكنك إنشاء المزيد كلما احتجت إلى واحد، ويمكنك الكشف عن عناوينك لأصدقائك حتى يتمكنوا من الدفع لك أو العكس، على غرار طريقة عمل البريد الإلكتروني، باستثناء أنه يجب استخدام عنوان Bitcoin مرة واحدة فقط.

تداول البيتكوين عبر منصة إيزي ماركتس

تأسست منصة إيزي ماركتس في عام 2001، ونمت لتصبح واحدة من اهم منصات التداول و لديها عملاء من جميع أنحاء العالم، وقد حصلت على العديد من الجوائز، ولديها صفقة رعاية رفيعة المستوى مع نادي ريال مدريد لكرة القدم .

ويختار بشكل مستمر تجار التجزئة الخدمات التي تقدمها إيزي ماركتس بفضل تنوع الأصول ، ومنصات التداول المتقدمة، ودعم العملاء والمزايا الأخرى المرتبطة بفتح حساب حقيقي.

مزايا حساب ميكرو بيتكوين من إيزي ماركتس

أطلق وسيط ايزي ماركت مؤخرا حسابه الجديد حساب ميكرو بيتكوين والذي يسمح للعملاء بالتداول على أكثر من 200 أداة مباشرة، دون الحاجة إلى استبدال البيتكوين الخاص بهم بالعملة الورقية، وسيحصل مستخدمي حساب ميكرو بيتكوين μBTC تلقائيًا على محفظة Bitcoin لسهولة الاستخدام والراحة والكفاءة.

ويوفر حساب BTC إيزي ماركتس وسائل حماية مبتكرة وظروف تنافسية ومن بينها:

بعض من أقل مستوى لفروق الأسعار الثابتة في الصناعة على الأسهم والعملات المشفرة والسلع والمعادن والخيارات والعملات.

عدم وجود انزلاق سعري على منصة تطبيق إيزي ماركتس.

حماية الرصيد السلبي.

وقف الخسارة وجني الأرباح مجاني ومضمون.

متاح على MT4.

التفاصيل حول كيفية القيام بذلك – إنه دليل خطوة بخطوة “تداول Bitcoin للمبتدئين”:

خطوات تداول البيتكوين

الخطوة الأولى: معرفة السعر

من أول الأشياء التي ستحتاج إلى معرفتها ما هو السعر، وللقيام بذلك، ستحتاج إلى التوجه إلى مؤشر أو وسيط لمعرفة أحدث قيمة متداولة، و يمكنك أيضًا استخدام الأوامر، أوامر مفتوحة أو أوامر محدودة لدخول السوق في النقطة التي تريدها.

الخطوة الثانية: اختر وسيطًا

أحد أكبر القرارات التي يتعين عليك اتخاذها هو أي بورصة أو وسيط لإيداع الأموال معه.

الخطوة الثالثة: رأس المال

قبل أن تتمكن من كسب المال من تداول البيتكوين اليومي، ستحتاج إلى بعض رأس المال للبدء به بدلا من خسارة كل أموالك، فمن المستحسن استخدام كمية صغيرة من المال، و يجدر أيضًا تسليط الضوء على أنه لا يجب أن تتداول أبدًا بأكثر مما ترغب في خسارته. وكن صارمًا وصارمًا فيما يمكن وما لا يمكنك تحمل خسارته، ولن تقلق أبدًا بشأن الخسارة في سوق العملات المشفرة.

الخطوة الرابعة: استراتيجيات البيتكوين

لا يجب أن تبدأ تداول البيتكوين اليومي بدون استراتيجية واحدة واضحة، حيث يسعى بعض الأشخاص إلى الحصول على مساعدة من روبوت تداول البيتكوين اليومي ، بينما يعتمد البعض الآخر على تحليله الفني وحكمهم.