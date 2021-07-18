الصين تسجل أول حالة وفاة بالفيروس القردي

أعلنت الصين، اليوم الأحد، وفاة شخص بسبب إصابته بفيروس “القرد بي.Monkey B Virus”، الذي يطلق عليه أيضا “فيروس هربس بي القردي”، وهي أول حالة وفاة بشرية به.

توفي طبيب بيطري من بكين، يبلغ من العمر 53 عاماً، ويعمل في مؤسسة تجرب أبحاثا عن الرئيسيات غير البشرية، نهاية مايو الماضي، بعد أن عانى من بعض أعراض فيروس “القرد بي”، حسب صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الطبيب المتوفى شرح قردين ميتين في مارس الماضي، وبعد شهر ظهرت عليه أعراض مثل الغثيان والقيء، قبل أن يجمع الباحثون عينات من سائلة النخاعي ويكتشفوا أنه مصاب بالفيروس.

ونقل الطبيب إلى أكثر من مستشفى لتلقي العلاج، ومع ذلك، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة في 27 مايو، وهذه هي أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس “القرد بي”، الذي أصاب منذ اكتشافه في عام 1931 حوالي 50 حالة بشرية فقط.

وتم إجراء اختبارات لجميع أفراد عائلة الطبيب للكشف عما إذا كانوا قد تلقوا العدوى منه، إلا أن نتائجهم جميعا جاءت سلبية.

والفيروس هو أحد أنواع فيروس الهربس الألفي الوراثي الموجود في قرود المكاك، ويمكن أن ينتقل للبشر من خلال الاتصال المباشر مع القرود أو عن طريق إفرازات الجسم.