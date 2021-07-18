سقوط قتلى وجرحى في احتجاجات التعطيش والجفاف .. الأحواز تنتفض ضد نظام الملالي

في ظل استمرار احتجاجات الغضب بالأحواز العربية قام النظام الإيراني بعمليات قمع واسعة أدت إلى سقوط عدد من المحتجين، إضافة إلى إصابة العديد من المتظاهرين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي قيام النظام الإيراني بإرسال قواته الخاصة إلى العديد من المدن الأحوازية العربية.

وقام المحتجون بحرق مكتب النائب في البرلمان الإيراني عن الخفاجية قاسم الساعدي بمدينة الخفاجية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر مطلعة داخل الأحواز، فإن قوات الأمن الإيرانية قتلت بالرصاص الحي المتظاهرين( حاكم العساكرة وقاسم الناصري ومصطفى النعيماوي)، إضافة إلى جرح آخرين.

وكانت كل من مدن المحمرة والفلاحية وتستر وقلعة كنعان والرفيع والحميدية والحائي والزرقان ومعشور والبسيتين وعبادان وكوت عبدالله، إضافة إلى مدينة الأحواز العاصمة ، قد شهدت احتجاجات واسعة تندد بسياسات تجفيف الأنهار والأهوار ونقل مياه الأحواز إلى محافظات في العمق الإيراني.