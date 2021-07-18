“الزعاق” يكشف تاريخ وأسباب أمطار جمرة القيظ

كشف خبير الطقس الدكتور خالد صالح الزعاق، تاريخ وأسباب أمطار جمرة القيظ.

وقال إن هطول الأمطار في جمرة القيظ خلال شهري يوليو وأغسطس، أمر طبيعي على سواحل بحر العرب المتاخمة لسلطنة عمان واليمن، لافتا إلى أنها أمر طبيعي على الأجزاء الجنوبية من السعودية وتحديدا نجران، جازان، عسير، الباحة، وأجزاء من الغربية، وهناك أمر نادر لكنه ليس بمستبعد على الشرقية والوسطى والشمالية من السعودية.

وأضاف أن هذه الأمطار تحدث على فترات متباعدة فقد حدثت عام 1224 في الدلم، وعام 1960 على القصيم نواحي الشماسية، وعام 1993 على الأحساء، و1996 على سدير.

وأشار إلى أنها تسمى على سلطنة عمان واليمن بأمطار الخريف لتزامنها مع موسم خراف التمر، وفي وسط السعودية تسمى أمطار الهريف وهي مأخوذة من هرف الشئ الذي لا ينفع شيئا كونها لا تنبت نبتا لكنها تتبخر سريعا.

وأكد أن سبب هذه الأمطار هي احترار المسطحات المائية بالخليج العربي وبحر العرب فتنشر الرطوبة وتتخلق السحب العاكسة والماطرة وأحيانا تكون حركة السحاب قوية فتدفع هذه السحب الماطرة إلى المناطق الوسطى والشرقية، موضحا أن الأمطار الطبيعية على كل المناطق العربية مع دخول موسم سهيل.