بعد تفشى كورونا داخل سجن إيفين.. إيران تستخدم الوباء لتصفية معارضيها

يشتهر سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران، بسوء السمعة، بسبب ما يتم ممارسته من انتهاكات بحق المعارضين الإيرانيين .

المعتقلة السياسية في السجون الإيرانية، عالية مطلب زادة، اتهمت سلطات سجن إيفين، بتصفية السجناء السياسيين عبر تعمد عدم منحهم العلاج ضد فيروس كورونا عقب إصابتهم.

وبحسب ما نقله عنها موقع تليفزيون ” إيران إنترناشونال” فإن مسؤولي المعتقل لا يعيرون أي اهتمام للأوضاع الصحية للمعتقلين، إلى حد أن 6 معتقلات أصبن بالوباء ، ولم يتلقين أي علاج.

وأضافت أن تفشي فيروس كورونا داخل المعتقل، تسبب في حالة من الفوضى وتراجع الحالة الصحية والنفسية للمحتجزين.

وأوضحت أن أحد مسؤولي المعتقل، أتى إليها ذات يوم، حيث أبلغته احتجاجها على تردي الأوضاع الصحية للمعتقلين، لتفاجأ برد المسؤول الذي قال: لا يوجد فرق بين الوضع داخل المعتقل وخارجه، فالناس يموتون في الخارج، كما ستموتون أنتم بالداخل.

ونوهت أن معتقلات سجن إيفين، محرومات من التواصل مع ذويهن، سواء عبر الزيارات أو حتى المكالمات الهاتفية، كما أنهن يجهلن أي أخبار عن أسرهن وأبنائهن، وذلك في ظل تجاهل مسؤولي المعتقل لمطالبهن.