المرور يعلن إغلاق أحد مخارج ميدان الرباط.. تعرف على الطرق البديلة (فيديو)

يغلق مرور منطقة الرياض بالتنسيق مع فرع وزارة النقل ميدان الرباط مخرج 4 (جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة) بشكل جزئي لتنفيذ أعمال الصيانة، وذلك خلال الفترة 11-20 ذو الحجة.

ونشر المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” توضيحا لقائدي المركبات مهيبا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.