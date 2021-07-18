المرور يعلن إغلاق أحد مخارج ميدان الرباط.. تعرف على الطرق البديلة (فيديو)

يغلق مرور منطقة الرياض بالتنسيق مع فرع وزارة النقل ميدان الرباط مخرج 4 (جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة) بشكل جزئي لتنفيذ أعمال الصيانة، وذلك خلال الفترة 11-20 ذو الحجة.
ونشر المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” توضيحا لقائدي المركبات مهيبا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع فرع #وزارة_النقل يوضح لقائدي المركبات بأنه سيتم إغلاق ميدان الرباط مخرج 4 (جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة) بشكل جزئي لتنفيذ أعمال الصيانة، وذلك خلال الفترة 11-20 ذو الحجة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة#المرور_السعودي pic.twitter.com/dHpzLfogDd
— المرور السعودي (@eMoroor) July 18, 2021