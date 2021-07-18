هجوم وحشي من أجهزة الأمن الإيرانية على متظاهري الأحواز.. وسقوط  عشرات الجرحى

شنت الأجهزة الأمنية في إيران، هجوما وحشيا على متظاهري الأحواز العربية، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى بين المحتجين الغاضبين.

وفي التفاصيل الميدانية فقد سقط عشرات الجرحى بمدينة الخفاجية بالأحواز العربية.

ورفع الأحوازيون في احتجاجاتهم الغاضبة، أمام أجهزة الأمن الإيرانية بسبب تردي الأوضاع والقمع الأمني من نظام الملالي شعار ” هيهات منا الذلة”.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر مطلعة داخل الأحواز، أن قوات الأمن الإيرانية قتلت بالرصاص الحي المتظاهرين( حاكم العساكرة وقاسم الناصري ومصطفى النعيماوي)، إضافة إلى جرح آخرين.

يذكر أن كلا من مدن المحمرة والفلاحية وتستر وقلعة كنعان والرفيع والحميدية والحائي والزرقان ومعشور والبسيتين وعبادان وكوت عبدالله، إضافة إلى مدينة الأحواز العاصمة ، قد شهدت احتجاجات واسعة تندد بسياسات تجفيف الأنهار والأهوار ونقل مياه الأحواز إلى محافظات في العمق الإيراني.