خلال أسبوع .. “مسام” يتمكن من انتزاع أكثر من 1500 لغم زرعتها ميليشا الحوثي

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 1.581 لغمًا من مخلفات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران خلال الفترة من 10 حتى 16 يوليو 2021م.

وتنوعت الألغام التي انتزعتها الفرق الهندسية لمسام ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و 1.013 لغمًا مضادًا للدبابات، و558 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

‏ وقامت الفرق الهندسية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، بنزع 315 لغمًا مضادًا للدبابات و89 ذخيرة غير متفجرة.

وفي محافظتي الضالع، والحديدة تمكنت من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و26 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة نزع فريق هندسي 40 لغمًا مضادًا للدبابات و54 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة.

وفي لحج نزع فريق هندسي تابع للمشروع 26 لغمًا مضادًا للدبابات، كما تم نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و61 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بلحج، في حين تم نزع 53 لغمًا مضادًا للدبابات و30 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

كما تم انتزاع 91 لغمًا مضادًا للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة، و88 لغمًا مضادًا للدبابات و111 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ونزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، وكذا نزع 246 لغمًا مضادًا للدبابات و126 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

فيما نجحت فرق مسام العاملة في محافظة تعز في انتزاع لغم واحد مضاد للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، فيما جرى نزع لغم مضاد للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ولغم واحد مضاد للأفراد و21 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، وكذا نزع لغم مضاد للأفراد و99 لغمًا مضادًا للدبابات و43 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.