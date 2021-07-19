مسؤولون فرنسيون: حريق مركز التطعيم قد يكون متعمداً

يشتبه مسؤولون فرنسيون في أن الحريق الذي اندلع في مركز للتطعيم جنوب غربي فرنسا كان متعمداً.

وذكرت إذاعة فرانس بلو يوم امس الأحد نقلا عن المدعي العام أن الحريق الذي اندلع بمركز تطعيم في أوروجني كان على الأرجح متعمداً.

وكان جزء من خيمة مركز التطعيم لا يزال يحترق حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وفقاً للتقرير.

وأدان وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين الحادث عبر تويتر، وقال إن هؤلاء الذي يقفون وراء حادث الحريق المتعمد يجب أن تتم معاقبتهم بشدة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قد زار في اليوم السابق الإقليم كما زار مركز تطعيم آخر يبعد عن المركز الذي اندلع فيه الحريق نحو 20 كيلو متراً.