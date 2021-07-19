عاجل.. #النفط يتراجع أكثر من واحد بالمئة بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

تراجع النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الإثنين، متأثراً بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات.

وانخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلاً 72.59 للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتاً أو 1.3 بالمئة عند 70.87 دولار للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء أربعة بالمئة في السابق.

واتفق وزراء مجموعة أوبك+ أمس الأحد علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة من مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات.