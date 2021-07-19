خوفاً من الملاحقة القضائية.. منظمة “كوماندا 29” الحقوقية الروسية توقف عملها 

أعلنت منظمة “كوماندا 29” الحقوقية الروسية يوم الأحد عبر صفحتها على تليغرام عن تعليق عملها، خوفاً من الملاحقة القضائية.

وكتبت المنظمة، التي تضم محامين وصحفيين: “لقد اتخذنا قراراً صعباً”. وتمثل المنظمة أيضاً حركة المعارض الروسي المسجون، إليكسي نافالني.

وأغلقت السلطات الروسية في وقت سابق موقع المجموعة عبر الإنترنت.

وأوضحت كوماندا 29 أن الخطوة التالية من الهجوم يمكن أن تكون ملاحقات قضائية جنائية ضد الاعضاء والداعمين.

وتأسست المنظمة على يد المحامي البارز إيفان بافلوف في عام 2014 واعتقلت وكالة الاستخبارات الداخلية الروسية بافلوف في أبريل الماضي.

وتمثل المجموعة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا الخيانة والتجسس.

وقالت المجموعة إن أعضاءها يعتزمون في الوقت الراهن الاستمرار في العمل بشكل منفرد.

وتتعرض السلطات الروسية لانتقادات دولية بسبب عرقلة عمل المحامين.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون شهرين.