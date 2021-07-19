أكثر من 190.45 مليون إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 38164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و499 وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 31.144.229 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 414.108 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 30.308.456 حالة .

فيما سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجّل أي حالة وفاة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 26 من الحالات الجديدة محلية العدوى، بينما 5 حالات وافدة من الخارج، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 92277 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 91 وفاة و4438 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236331 بينما سجلت البلاد مليونين و659137 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.