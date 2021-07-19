خلال 6 أشهر.. ارتفاع قيمة الاستثمار الجريء إلى 630 مليون ريال بنسبة 65 %

أظهرت البيانات الصادرة عن منصة “ماجنيت” المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية سجلت نموا بنسبة 65 % خلال النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى 630 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير ماجنيت عن “الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول من 2021″، بلغ عدد الصفقات التي تمت 53 صفقة بانخفاض قدره 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

واستحوذت السعودية على 14 % من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و22 % من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري.

أما فيما يخص القطاعات، فقد احتل “الفنتك” المركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات خلال النصف الأول 2021 بنحو 158 مليون ريال تمثل 25% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء.

تلاه كل من قطاع “المشروبات والأطعمة” بنحو 124 مليون ريال ما يمثل 19% من الإجمالي، ثم قطاع “التجارة الإلكترونية” بنحو 116 مليون ريال ما يشكل 18 % من إجمالي الاستثمارات.