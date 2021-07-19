يوم_عرفه.. ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مسجد نمرة لتأدية صلاتي الظهر والعصر جمعًا

توجه جموع الحجاج منذ قليل إلى مسجد نمرة، وذلك لتأدية صلاتي الظهر والعصر جمعاً، استعدادا للوقوف على جبل عرفات.

وفي سياق متصل، يصعد اليوم الاثنين حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج وذلك بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، ومبيتهم أمس، بمشعر منى وقضاء يوم التروية.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي في المشاعر المقدسة مطمئن، كما أن آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية، وأكدت الوزارة أن هناك 40 فريقا إسعافيا لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية منذ قليل.