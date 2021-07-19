زعيمة المعارضة البيلاروسية: سنفوز بمساعدة بايدن

قالت المرشحة السابقة للرئاسة البيلاروسية زعيمة المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إن أنصارها سيتمكنون من الفوز بمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت في حديثها لمجلة “National Interest”: “سنفوز بمساعدة بايدن”، وفق ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وعبرت تيخانوفسكايا أيضاً عن أملها بأن تدعم إدارة بايدن المعارضة البيلاروسية وتساعد في إحلال الديمقراطية في بلادها. وأضافت أن المعارضة البيلاروسية تأمل بتنفيذ “خطة مرشال” بالنسبة لبيلاروس على غرار برنامج المساعدات الأمريكية لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان المكتب الصحافي لزعيمة المعارضة البيلاروسية أعلن سابقا أنها تخطط أثناء زيارتها إلى الولايات المتحدة لإجراء لقاءات على مستوى عال في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، في حين لا يذكر في الجدول الزمني للرئيس بايدن للأسبوع الجاري الذي نشره البيت الأبين أمس الأحد، اسم المرشحة السابقة للرئاسة البيلاروسية.

وتقوم تيخانوفسكايا حالياً بزيارة إلى الولايات المتحدة، والتقت أمس الأحد ممثلي الجالية البيلاروسية في واشنطن، كما كانت تخطط لزيارة نيويورك لإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين.

وقالت إنها “تنوي أثناء زيارتها إلى واشنطن تناول ضرورة إجراء تحقيق دولي ومحاكمة نزيهة بحق المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد البيلاروس وإدخال عقوبات جديدة على من يدمر البلد”.